Tilbehør-sæt til RCV3
Tilbehør til robotstøvsugeren RCV 3 består af 1 primær børste, 1 tørreklud, 2 sidebørster og 2 filtre.
Til perfekte rengøringsresultater, helt som ny: Tilbehørssættet gør det muligt for robotstøvsugeren RCV 3 at gøre rent, som var den helt ny. Sættet indeholder reservedele, der er nemme at udskifte. Det forlænger levetiden af RCV 3 og sikrer optimal rengøringsydelse. Sættet indeholder 1 primær børste, 1 aftørringsklud, 2 sidebørster og 2 filtre.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (-del)
|6
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|190 x 125 x 82