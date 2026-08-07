Til perfekte rengøringsresultater, helt som ny: Tilbehørssættet gør det muligt for robotstøvsugeren RCV 5 at gøre rent, som var den helt ny. Sættet indeholder reservedele, der er nemme at udskifte. Det forlænger levetiden af RCV 5 og sikrer optimal rengøringsydelse. Sættet indeholder 1 primær børste, 1 aftørringsklud, 2 sidebørster og 2 filtre.