Tilbehør-sæt til RCV5

Tilbehør til robotstøvsugeren RCV 5 består af 1 primær børste, 1 tørreklud, 2 sidebørster og 2 filtre.

Til perfekte rengøringsresultater, helt som ny: Tilbehørssættet gør det muligt for robotstøvsugeren RCV 5 at gøre rent, som var den helt ny. Sættet indeholder reservedele, der er nemme at udskifte. Det forlænger levetiden af RCV 5 og sikrer optimal rengøringsydelse. Sættet indeholder 1 primær børste, 1 aftørringsklud, 2 sidebørster og 2 filtre.

Specifikationer

Teknisk data

Antal (-del) 6
Farve hvid
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 190 x 125 x 82
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