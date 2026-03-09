Tilbehørssæt til cykel- og motorcykelrengøring

Rengøring og pleje til perfektion! Tilbehørssættet til motorcykel- og cykelrengøring inkluderer 1 hjulvaskebørste, 1 universalvaskebørste, 1 liter bilshampoo 3-i-1 og 1 VPS 160 S.

Tilbehørssættet til motorcykel- og cykelrengøring er et praktisk rengørings- og plejesæt til tohjulede køretøjer med og uden motor. Ud over en universal vaskebørste til skånsom rengøring af forskellige overflader, indeholder den også en flaske Car Shampoo 3-i-1 til intensiv og samtidig skånsom rengøring, en hjulvaskebørste til effektiv snavsfjernelse også i områder, der er svært tilgængelige, samt den korte Vario Power Jet Kort 360° sprøjtelanse med trinløs trykregulering og justerbar 360° samling. Tilbehørssættet passer til alle Kärcher højtryksrensere K2 - K7.

Funktioner og fordele
Univerel vaskebørste
  • Blød overflade-beskyttende børste til grundig rengøring af alle typer af overflader.
3-i-1 bilshampoo, 1 l
  • Maksimal rengøringseffektivitet, pleje og beskyttelse i en arbejdsgang.
Fælgbørste
  • Jævn 360° vandfordeling til perfekt allround rengøring - selv på steder, der er svære at nå.
Vario Power dyse kort 360°
  • Pefekt til rengøring af steder tæt på, men som er svære at nå
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 1,7
Vægt inkl. emballage (kg) 2,1
Mål (L x B x H) (mm) 422 x 105 x 220
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.