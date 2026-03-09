Tilbehørssæt til cykel- og motorcykelrengøring
Rengøring og pleje til perfektion! Tilbehørssættet til motorcykel- og cykelrengøring inkluderer 1 hjulvaskebørste, 1 universalvaskebørste, 1 liter bilshampoo 3-i-1 og 1 VPS 160 S.
Tilbehørssættet til motorcykel- og cykelrengøring er et praktisk rengørings- og plejesæt til tohjulede køretøjer med og uden motor. Ud over en universal vaskebørste til skånsom rengøring af forskellige overflader, indeholder den også en flaske Car Shampoo 3-i-1 til intensiv og samtidig skånsom rengøring, en hjulvaskebørste til effektiv snavsfjernelse også i områder, der er svært tilgængelige, samt den korte Vario Power Jet Kort 360° sprøjtelanse med trinløs trykregulering og justerbar 360° samling. Tilbehørssættet passer til alle Kärcher højtryksrensere K2 - K7.
Funktioner og fordele
Univerel vaskebørste
- Blød overflade-beskyttende børste til grundig rengøring af alle typer af overflader.
3-i-1 bilshampoo, 1 l
- Maksimal rengøringseffektivitet, pleje og beskyttelse i en arbejdsgang.
Fælgbørste
- Jævn 360° vandfordeling til perfekt allround rengøring - selv på steder, der er svære at nå.
Vario Power dyse kort 360°
- Pefekt til rengøring af steder tæt på, men som er svære at nå
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|422 x 105 x 220
Anvendelsesområder
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.