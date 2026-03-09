Tilbehørssættet til motorcykel- og cykelrengøring er et praktisk rengørings- og plejesæt til tohjulede køretøjer med og uden motor. Ud over en universal vaskebørste til skånsom rengøring af forskellige overflader, indeholder den også en flaske Car Shampoo 3-i-1 til intensiv og samtidig skånsom rengøring, en hjulvaskebørste til effektiv snavsfjernelse også i områder, der er svært tilgængelige, samt den korte Vario Power Jet Kort 360° sprøjtelanse med trinløs trykregulering og justerbar 360° samling. Tilbehørssættet passer til alle Kärcher højtryksrensere K2 - K7.