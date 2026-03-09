Tilbehørssæt til trærengøring
Tilbehørssæt til trærensning. Med Power scrubber PS 40, Wood Cleaner 3-i-1 og Connect 'n' Clean FJ 10 C skumdyse. Ideel til rengøring og vedligeholdelse af træ- og stenoverflader.
Tilbehørssættet til trærensning er det ideelle sæt til rengøring og vedligeholdelse af træ- og stenoverflader. Det praktiske sæt inkluderer en Power scrubber PS 40 til kraftfuld og effektiv rengøring af forskellige overflader – perfekt til trapper og kanter - en liter Wood Cleaner 3-i-1 for maksimal rengøringseffektivitet, optimal pleje og perfekt beskyttelse i kun én trin, samt Connect 'n' Clean FJ 10 C skumdyse inkl. en 1 liter stenrens til rengøring og vedligeholdelse af stenoverflader. Takket være det praktiske hurtigskiftesystem i Connect 'n' Clean FJ 10 C skumdyse, kan rengøringsmiddelflaskerne nemt udskiftes. Den innovative skumstråle producerer et tykt skum og muliggør dermed en endnu mere kraftfuld rengøringsydelse. Tilbehørssættet til trærensning er egnet til alle Kärcher højtryksrensere K2 - K7.
Funktioner og fordele
PS 40 Power Scrubber
- Ekstra kraftfuld rengøring sammenlignet med normal "scrubber".
Plug’n’Clean trærens, 1 L
- Maksimal rengøringseffektivitet, pleje og beskyttelse i en arbejdsgang.
FJ 10 C foam cleaner – Connect'n'Clean skumdyse
- Hurtigere og mere praktisk skift mellem rengøringsmidler – med et enkelt klik.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|3,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|744 x 303 x 759
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Terrasse