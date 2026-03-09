Tilbehørssættet til trærensning er det ideelle sæt til rengøring og vedligeholdelse af træ- og stenoverflader. Det praktiske sæt inkluderer en Power scrubber PS 40 til kraftfuld og effektiv rengøring af forskellige overflader – perfekt til trapper og kanter - en liter Wood Cleaner 3-i-1 for maksimal rengøringseffektivitet, optimal pleje og perfekt beskyttelse i kun én trin, samt Connect 'n' Clean FJ 10 C skumdyse inkl. en 1 liter stenrens til rengøring og vedligeholdelse af stenoverflader. Takket være det praktiske hurtigskiftesystem i Connect 'n' Clean FJ 10 C skumdyse, kan rengøringsmiddelflaskerne nemt udskiftes. Den innovative skumstråle producerer et tykt skum og muliggør dermed en endnu mere kraftfuld rengøringsydelse. Tilbehørssættet til trærensning er egnet til alle Kärcher højtryksrensere K2 - K7.