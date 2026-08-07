Tilbygningssæt, skumdyse

Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarebranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider.

Tilbygningssæt til dosering af skummidler. Skumdysen er velegnet til brug i sanitære områder, i fødevarebranchen og overalt, hvor der er behov for lange kontakttider. Monteres på strålerøret (i stedet for højtryksdysen).

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 1
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