Tilslutningssæt Basic - perfekt til kobling af 1/2" vandslanger (13 mm) med havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker ved hjælp af det praktiske kliksystem. Tilslutningssættet sikrer større vandgennemstrømning og er velegnet til alle nævnte pumper med 1" tilslutningsgevind (33,3 mm).