TILKOBLINGSSÆT - BASIC
Tilslutningssæt til sammenkobling af vandslanger og havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Simpel sammenkobling af slange og pumpe.
Tilslutningssæt Basic - perfekt til kobling af 1/2" vandslanger (13 mm) med havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker ved hjælp af det praktiske kliksystem. Tilslutningssættet sikrer større vandgennemstrømning og er velegnet til alle nævnte pumper med 1" tilslutningsgevind (33,3 mm).
Funktioner og fordele
Inkluderer haneadapter
- Hurtig tilslutning af pumpetilslutningen
Praktisk klick-on system
- Gør tilslutning af slangen nemmere
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|79 x 42 x 42
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.