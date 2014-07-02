Tilslutningssæt Premium - perfekt til kobling af 3/4" vandslanger (19 mm) med havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker ved hjælp af det praktiske kliksystem. Tilslutningssættet sikrer større vandgennemstrømning og er velegnet til alle nævnte pumper med 1" tilslutningsgevind (33,3 mm)