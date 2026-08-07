Den 1,5 m støjreducerende PrimoFlex® premium slange med en diameter på 1/2" bruges som forbindelsesslange mellem elektroniske boosterpumper eller hjemmepumper og stive G3/4 rørledninger. Brugen af ​​slangen resulterer i færre vibrationer. Hvilket betyder en markant lydreduktion. Sættet indeholder et 3/4" tilslutningsstykke til brugsvandsrør og et G1 tilslutningsstykke, der skal monteres på pumpen. Det radiale PerfectConnect-tætningsprincip for BP-tilbehøret betyder, at de kan sammensættes usædvanligt nemt, og de tilbyder yderst pålidelig tætning for at sikre problemfri drift af pumperne.