Tilslutningssæt til G3/4 rørledninger
Tilslutningsslange mellem de elektroniske boosterpumper eller hjemmepumper og stive rørledningssystemer: Hjemmetilslutningssættet til rørledninger (G3/4) inkl. PerfectConnect tætningsprincip.
Den 1,5 m støjreducerende PrimoFlex® premium slange med en diameter på 1/2" bruges som forbindelsesslange mellem elektroniske boosterpumper eller hjemmepumper og stive G3/4 rørledninger. Brugen af slangen resulterer i færre vibrationer. Hvilket betyder en markant lydreduktion. Sættet indeholder et 3/4" tilslutningsstykke til brugsvandsrør og et G1 tilslutningsstykke, der skal monteres på pumpen. Det radiale PerfectConnect-tætningsprincip for BP-tilbehøret betyder, at de kan sammensættes usædvanligt nemt, og de tilbyder yderst pålidelig tætning for at sikre problemfri drift af pumperne.
Funktioner og fordele
Fleksibel slange.
- Det giver færre vibrationer, og den støj, der overføres til det stive rørsystem, mindske betydeligt.
Forbindelsesslange til stive rørledninger
- For at etablere en forbindelse til pumpen til vandforsygning i hjemmet. Normalt kan rørledningssystemet ikke nå pumpens installationssted. Vi anbefaler at man bruger en fleksibel slange til at tilslutte pumpen til rørledningerne.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|219 x 59 x 246
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.