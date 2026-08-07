Tilslutningssæt til G3/4 rørledninger

Tilslutningsslange mellem de elektroniske boosterpumper eller hjemmepumper og stive rørledningssystemer: Hjemmetilslutningssættet til rørledninger (G3/4) inkl. PerfectConnect tætningsprincip.

Den 1,5 m støjreducerende PrimoFlex® premium slange med en diameter på 1/2" bruges som forbindelsesslange mellem elektroniske boosterpumper eller hjemmepumper og stive G3/4 rørledninger. Brugen af ​​slangen resulterer i færre vibrationer. Hvilket betyder en markant lydreduktion. Sættet indeholder et 3/4" tilslutningsstykke til brugsvandsrør og et G1 tilslutningsstykke, der skal monteres på pumpen. Det radiale PerfectConnect-tætningsprincip for BP-tilbehøret betyder, at de kan sammensættes usædvanligt nemt, og de tilbyder yderst pålidelig tætning for at sikre problemfri drift af pumperne.

Funktioner og fordele
Fleksibel slange.
  • Det giver færre vibrationer, og den støj, der overføres til det stive rørsystem, mindske betydeligt.
Forbindelsesslange til stive rørledninger
  • For at etablere en forbindelse til pumpen til vandforsygning i hjemmet. Normalt kan rørledningssystemet ikke nå pumpens installationssted. Vi anbefaler at man bruger en fleksibel slange til at tilslutte pumpen til rørledningerne.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 219 x 59 x 246

Udstyr

  • Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Anvendelsesområder
  • Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.