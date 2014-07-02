Tilslutningsstykke
Ved hjælp af tilslutningsadapteren kan en pumpe med indvendigt gevind hurtigt og sikkert forbindes til en vandtilslutning.
Ved hjælp af tilslutningsadapteren kan en pumpe med indvendigt gevind hurtigt og sikkert forbindes til en vandtilslutning med indvendigt gevind. Tilslutningsgevind: G1 (33,3 mm) til G1 (33,3 mm).
Funktioner og fordele
Tilslutningsadapter
Optimeret tilslutningsgevind
Installeres uden brug af værktøj
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelser.
|1" til 1 ".
|Gevindstørrelse
|G1
|Diameter
|1″
|Farve
|sort
|Mål (L x B x H) (mm)
|35 x 75 x 35
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.