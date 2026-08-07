Tilslutningsstykket kan bruges til at forbinde pumper (vakuumsikker forbindelse) på sugesiden til ikke-gevindede 1" PE-rørledninger - ideel til brug af vand fra alternative vandkilder, såsom cisterner eller brønde, til vaskemaskinen, toiletskylning eller vanding af haven. Det udvendige G1-gevind kan bruges til at forbinde almindeligt tilgængelige sugesæt, der har et G1-tilslutningsgevind. BP-tilbehørets PerfectConnect-tætningsprincip betyder, at de kan sættes sammen usædvanligt nemt og sikrer en yderst pålidelig tætning og problemfri drift af pumperne.