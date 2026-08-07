Tilslutningsstykke til 1" (25 mm) sugerørledninger

Tilslutningsstykke til pumpens vakuumtætte tilslutning på sugesiden af ​​ikke-gevindede sugerør (kompatibelt med 1" PE rør). Inklusiv PerfectConnect tætningsprincip.

Tilslutningsstykket kan bruges til at forbinde pumper (vakuumsikker forbindelse) på sugesiden til ikke-gevindede 1" PE-rørledninger - ideel til brug af vand fra alternative vandkilder, såsom cisterner eller brønde, til vaskemaskinen, toiletskylning eller vanding af haven. Det udvendige G1-gevind kan bruges til at forbinde almindeligt tilgængelige sugesæt, der har et G1-tilslutningsgevind. BP-tilbehørets PerfectConnect-tætningsprincip betyder, at de kan sættes sammen usædvanligt nemt og sikrer en yderst pålidelig tætning og problemfri drift af pumperne.

Funktioner og fordele
Forbindelsesstykke til 1" sugerør uden gevind.
  • Værktøjsfri forbindelse af pumpen til 1" rørledningen.
Specifikationer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 54 x 72 x 54

Udstyr

  • Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Anvendelsesområder
  • Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.