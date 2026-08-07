Tilslutningsstykke til 1" (25 mm) sugerørledninger
Tilslutningsstykke til pumpens vakuumtætte tilslutning på sugesiden af ikke-gevindede sugerør (kompatibelt med 1" PE rør). Inklusiv PerfectConnect tætningsprincip.
Tilslutningsstykket kan bruges til at forbinde pumper (vakuumsikker forbindelse) på sugesiden til ikke-gevindede 1" PE-rørledninger - ideel til brug af vand fra alternative vandkilder, såsom cisterner eller brønde, til vaskemaskinen, toiletskylning eller vanding af haven. Det udvendige G1-gevind kan bruges til at forbinde almindeligt tilgængelige sugesæt, der har et G1-tilslutningsgevind. BP-tilbehørets PerfectConnect-tætningsprincip betyder, at de kan sættes sammen usædvanligt nemt og sikrer en yderst pålidelig tætning og problemfri drift af pumperne.
Funktioner og fordele
Forbindelsesstykke til 1" sugerør uden gevind.
- Værktøjsfri forbindelse af pumpen til 1" rørledningen.
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|54 x 72 x 54
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.