Ved hjælp af tilslutningsadapteren kan en pumpe med indvendigt gevind hurtigt og sikkert forbindes til en vandtilslutning med indvendigt gevind – uanset om det er på sugesiden eller tryksiden. Ideel til G1 (33,3 mm) til G1 (33,3 mm) tilslutningsgevind. På den ene side af adapteren er der et standard G1 gevind med et aksialt tætningsprincip (serienummer [2] på produktet); på den anden side er der et standard G1 gevind med et radialt tætningsprincip (serienummer [1] på produktet). Det radiale PerfectConnect tætningsprincip for BP-tilbehør sikrer usædvanlig nem montering og yderst pålidelig tætning, hvilket garanterer problemfri pumpdrift. På denne måde kan tilbehør fra andre producenter såvel som ældre Kärcher-tilbehør (serienummer [2]) forbindes til Kärcher-pumperne med det radiale tætningsprincip (serienummer [1]). Desuden kan radialt tætnende tilbehør fra PerfectConnect-serien fra Kärcher (serienummer [1]) forbindes til alle konventionelle aksialt tætnende pumper (serienummer [2]).