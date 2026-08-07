PerfectConnect vandhaneadapteren til suge- og haveslanger gør det ekstremt nemt at skabe vakuumsikre forbindelser mellem sugeslanger og pumpers sugesider og mellem haveslanger og pumpers tryksider. Vandhaneadapteren er den ideelle løsning til pumper med G1 tilslutningsgevind (33,3 mm) og 3/4" eller 1" slanger. De er straks klar til brug i havepumper, elektroniske trykforøgerpumper og husvandværk. En unionsmøtrik og en slangeklemme er inkluderet i leveringen. Pumper forsegles meget pålideligt og er garanteret at køre uden problemer takket være BP-tilbehørets PerfectConnect forseglingsprincip.