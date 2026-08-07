Tilslutningsstykke til suge- og haveslange 1" + 3/4"
Vandhanens adapter kan bruges til at tilslutte suge- og haveslanger til tryk- og sugesiden af pumper. PerfectConnect forseglingsprincippet garanterer pålidelig tætning.
PerfectConnect vandhaneadapteren til suge- og haveslanger gør det ekstremt nemt at skabe vakuumsikre forbindelser mellem sugeslanger og pumpers sugesider og mellem haveslanger og pumpers tryksider. Vandhaneadapteren er den ideelle løsning til pumper med G1 tilslutningsgevind (33,3 mm) og 3/4" eller 1" slanger. De er straks klar til brug i havepumper, elektroniske trykforøgerpumper og husvandværk. En unionsmøtrik og en slangeklemme er inkluderet i leveringen. Pumper forsegles meget pålideligt og er garanteret at køre uden problemer takket være BP-tilbehørets PerfectConnect forseglingsprincip.
Funktioner og fordele
Tilslutningsstykke
Drejeligt gevind
Til 3/4"og 1" slanger
Inkluderer slangeklemme.
Specifikationer
Teknisk data
|Gevindstørrelse
|G1
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|45 x 80 x 45
Udstyr
- Tilbehør i Kärchers PerfectConnect-sortiment
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.
- Til forsyning af servicevand til toiletter og vaskemaskiner.