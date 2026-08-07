Trimmeknive

Med de robuste trimmerklinger kan du fjerne ukontrolleret vækst selv på svært tilgængelige steder. Kompatibel med alle 18 V og 36 V Kärcher Battery Power græstrimmere.

De robuste trimmerklinger i en praktisk 10-pak fjerner mos, ukontrolleret vækst og ukrudt præcist og rent, selv på svært tilgængelige steder i haven. De er ideelle til brug i alle Kärchers 18 V og 36 V batteridrevne græstrimmere. En anden fordel er, at trimmerklingerne nemt og uden værktøj kan skiftes.

Funktioner og fordele
Klipperesultat
Fleksibelt brug
Værktøjsfri trimmerskift
Praktisk multipakke
Perfekt matchende tilbehør
Specifikationer

Teknisk data

Antal klinger 2
Skærebredde (cm) 23
Farve Gul
Mål (L x B x H) (mm) 70 x 40 x 4
Anvendelsesområder
  • Græsplæne
  • Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.