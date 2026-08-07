Trimmeknive
Med de robuste trimmerklinger kan du fjerne ukontrolleret vækst selv på svært tilgængelige steder. Kompatibel med alle 18 V og 36 V Kärcher Battery Power græstrimmere.
De robuste trimmerklinger i en praktisk 10-pak fjerner mos, ukontrolleret vækst og ukrudt præcist og rent, selv på svært tilgængelige steder i haven. De er ideelle til brug i alle Kärchers 18 V og 36 V batteridrevne græstrimmere. En anden fordel er, at trimmerklingerne nemt og uden værktøj kan skiftes.
Funktioner og fordele
Klipperesultat
Fleksibelt brug
Værktøjsfri trimmerskift
Praktisk multipakke
Perfekt matchende tilbehør
Specifikationer
Teknisk data
|Antal klinger
|2
|Skærebredde (cm)
|23
|Farve
|Gul
|Mål (L x B x H) (mm)
|70 x 40 x 4
Anvendelsesområder
- Græsplæne
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.