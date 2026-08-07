De robuste trimmerklinger i en praktisk 10-pak fjerner mos, ukontrolleret vækst og ukrudt præcist og rent, selv på svært tilgængelige steder i haven. De er ideelle til brug i alle Kärchers 18 V og 36 V batteridrevne græstrimmere. En anden fordel er, at trimmerklingerne nemt og uden værktøj kan skiftes.