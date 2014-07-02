Trykudligningsslange
Trykudligningsslangen bruges også som forbindelsesslange mellem brugsvandsautomater hhv. husvandværker og lige rørledninger
Den ideelle forbindelse til udligning af trykvariationer i brugsvandsforsyningen. Den 1 m lange, støjdæmpende trykudligningsslange har en diameter på 3/4" og anvendes som forbindelse mellem brugsvandsautomater hhv. husvandværker og lige rørledninger. Den elastiske indvendige slange af silikone udligner trykket og trykfaldet i pumpehuset. Slangens indvendige ekspansion hinder dermed, at pumpen tænder/slukker i utide. Samtidig opstår der færre vibrationer, hvilket igen reducerer støjniveauet betragteligt. Trykudligningsslangen er udstyret med et 1" gevind (33,3 mm) på begge ender.
Funktioner og fordele
Elastisk indvendig silikoneslange
- Den elastiske indvendige slange kan udvide sig og forhindrer dermed pumpen i at slukke tilfældigte , hvis trykket falder. Det udligner trykket, og pumpen arbejder pålideligt.
Fleksibel slange.
- Det giver færre vibrationer, og den støj, der overføres til det stive rørsystem, mindske betydeligt.
Forbindelsesslange til stive rørledninger
- Tilslutning til brugsvandpumpen. Rørsystemer når som regel ikke hen til det sted, hvor pumpen tilsluttes. Det anbefales at du tilslutter pumpen til rørledningen med en fleksibel slange.
Specifikationer
Teknisk data
|Diameter
|3/4″
|Slangelængde (m)
|1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 275 x 55
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.