Trykudligningsslange

Trykudligningsslangen bruges også som forbindelsesslange mellem brugsvandsautomater hhv. husvandværker og lige rørledninger

Den ideelle forbindelse til udligning af trykvariationer i brugsvandsforsyningen. Den 1 m lange, støjdæmpende trykudligningsslange har en diameter på 3/4" og anvendes som forbindelse mellem brugsvandsautomater hhv. husvandværker og lige rørledninger. Den elastiske indvendige slange af silikone udligner trykket og trykfaldet i pumpehuset. Slangens indvendige ekspansion hinder dermed, at pumpen tænder/slukker i utide. Samtidig opstår der færre vibrationer, hvilket igen reducerer støjniveauet betragteligt. Trykudligningsslangen er udstyret med et 1" gevind (33,3 mm) på begge ender.

Funktioner og fordele
Elastisk indvendig silikoneslange
  • Den elastiske indvendige slange kan udvide sig og forhindrer dermed pumpen i at slukke tilfældigte , hvis trykket falder. Det udligner trykket, og pumpen arbejder pålideligt.
Fleksibel slange.
  • Det giver færre vibrationer, og den støj, der overføres til det stive rørsystem, mindske betydeligt.
Forbindelsesslange til stive rørledninger
  • Tilslutning til brugsvandpumpen. Rørsystemer når som regel ikke hen til det sted, hvor pumpen tilsluttes. Det anbefales at du tilslutter pumpen til rørledningen med en fleksibel slange.
Specifikationer

Teknisk data

Diameter 3/4″
Slangelængde (m) 1
Farve sort
Vægt (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 270 x 275 x 55
Anvendelsesområder
  • Til havevanding fra regnvandstønder, cisterner eller brønde.