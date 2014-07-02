Den ideelle forbindelse til udligning af trykvariationer i brugsvandsforsyningen. Den 1 m lange, støjdæmpende trykudligningsslange har en diameter på 3/4" og anvendes som forbindelse mellem brugsvandsautomater hhv. husvandværker og lige rørledninger. Den elastiske indvendige slange af silikone udligner trykket og trykfaldet i pumpehuset. Slangens indvendige ekspansion hinder dermed, at pumpen tænder/slukker i utide. Samtidig opstår der færre vibrationer, hvilket igen reducerer støjniveauet betragteligt. Trykudligningsslangen er udstyret med et 1" gevind (33,3 mm) på begge ender.