Miniturbobørsten fjerner ubesværet fnug og kæledyrshår fra polstrede møbler og mange andre overflader med dens hurtigtroterende rullebørste. Dens kompakte størrelse gør den ideel til rengøring i trange rum og svært tilgængelige steder. Efter brug kan rullebørsten let tages ud af mundstykket og rengøres. Miniturbobørsten er det ideelle tilbehør til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs støvsugerne.