Turbobørste mini
Ekstra sugekraft for maksimal rengøringsydelse: Mini-turbobørsten leverer optimal snavsopsamling og fjerner selv dyrehår effektivt. Fås som tilbehør til ledningsfrie støvsugere.
Miniturbobørsten fjerner ubesværet fnug og kæledyrshår fra polstrede møbler og mange andre overflader med dens hurtigtroterende rullebørste. Dens kompakte størrelse gør den ideel til rengøring i trange rum og svært tilgængelige steder. Efter brug kan rullebørsten let tages ud af mundstykket og rengøres. Miniturbobørsten er det ideelle tilbehør til VC 4 trådløs (Premium), VC 6 trådløs (Premium) og VC 7 trådløs støvsugerne.
Funktioner og fordele
Til grundig og pålidelig fjernelse af dyrehår.
- Den hurtigroterende børste øger rengøringskraften.
- Dyrehår, fnuller og mange andre urenheder er effektivt fjernet.
- Ideel til polstrede møbler og til rengøring af snævre rum.
Aftagelig børste.
- Børsten kan nemt tages af til rengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|146 x 143 x 86
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Poster
- Madrasser