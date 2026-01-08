Udblæsningsluft skumfilter

Skumfilteret til udblæsningsluft filtrerer fine støvpartikler i luften under støvsugningen. Passer til modellerne VC 4 trådløs og VC 4 trådløs Premium.

Udblæsningsluftskumfilteret renser udsugningsluften ved at filtrere fine smudspartikler fra under støvsugning. Kompatibel med VC 4 trådløs og VC 4 trådløs Premium støvsugere fra Kärcher. Vi anbefaler at udskifte filteret mindst en gang om året.

Funktioner og fordele
Finmasket filter.
  • Filtrerer fint snavs ud fra indsuget luft.
Nem at skifte
  • Nemmere udskiftning af udstødningsluftskumfilteret ved at fjerne filterkabinettet.
Specifikationer

Teknisk data

Farve Grå
Mål (L x B x H) (mm) 75 x 50 x 50
Anvendelsesområder
  • Støvsugning af tørt snavs.