Udblæsningsluft skumfilter
Udblæsningsluftskumfilteret renser udsugningsluften ved at filtrere fine smudspartikler fra under støvsugning. Kompatibel med VC 4 trådløs og VC 4 trådløs Premium støvsugere fra Kärcher. Vi anbefaler at udskifte filteret mindst en gang om året.
Funktioner og fordele
Finmasket filter.
- Filtrerer fint snavs ud fra indsuget luft.
Nem at skifte
- Nemmere udskiftning af udstødningsluftskumfilteret ved at fjerne filterkabinettet.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Grå
|Mål (L x B x H) (mm)
|75 x 50 x 50
Anvendelsesområder
- Støvsugning af tørt snavs.