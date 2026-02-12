Udblæsningsluftfilter KFI 7520
Udblæsningsluftfilteret til AD 4 Premium aske- og tørstøvsuger – for ren udblæsningsluft.
Det let udskiftelige udblæsningsluftfilter i polyester er det ideelle tilbehør til Kärcher AD 4 Premium aske- og tørstøvsuger, da det sikrer ren udblæsningsluft. To udblæsningsfiltre er inkluderet i pakken. Vi anbefaler at udskifte udblæsningsluftfilteret en gang om året for at sikre optimal filtrering til enhver tid.
Funktioner og fordele
Nem at erstatte/udskifte.
Lavet af polyester.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|hvid
|Mål (L x B x H) (mm)
|169 x 82 x 2
Anvendelsesområder
- Rene udstødninger.