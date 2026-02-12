Det let udskiftelige udblæsningsluftfilter i polyester er det ideelle tilbehør til Kärcher AD 4 Premium aske- og tørstøvsuger, da det sikrer ren udblæsningsluft. To udblæsningsfiltre er inkluderet i pakken. Vi anbefaler at udskifte udblæsningsluftfilteret en gang om året for at sikre optimal filtrering til enhver tid.