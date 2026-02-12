Udblæsningsluftfilter KFI 7520

Udblæsningsluftfilteret til AD 4 Premium aske- og tørstøvsuger – for ren udblæsningsluft.

Det let udskiftelige udblæsningsluftfilter i polyester er det ideelle tilbehør til Kärcher AD 4 Premium aske- og tørstøvsuger, da det sikrer ren udblæsningsluft. To udblæsningsfiltre er inkluderet i pakken. Vi anbefaler at udskifte udblæsningsluftfilteret en gang om året for at sikre optimal filtrering til enhver tid.

Funktioner og fordele
Nem at erstatte/udskifte.
Lavet af polyester.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 2
Farve hvid
Mål (L x B x H) (mm) 169 x 82 x 2
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Rene udstødninger.