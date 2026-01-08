Det kraftfulde lithium-ion udskiftningsbatteri så alle VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax og VC 7 Signature Line støvsugermodellerne kan forlænge deres køretid på op til 50 minutter uden at skulle stoppe for at oplade. Hvis det første batteri er afladet, kan det fjernes hurtigt og nemt med en 2-knap frigørelse og derefter sættes udskiftningsbatteriet i. På den måde kan du komme videre med støvsugningen med det samme. Et 3-trins LED display giver information om hvor opladet det er. Praktisk og bekvemt: udskiftningsbatteriet kan oplades separat, hvilket betyder at alle afbrydelser i arbejdet er korte.