Udskiftningsbatteri
Længere batteritid under rengøring: batteri til udskiftning af alle varianter af VC 4 Cordless yourMax forlænger betjeningstiden med 30 minutter uden at skulle stoppe for at oplade.
Takket være litium-ion batteriet, kan alle varianterne af VC Cordless yourMax støvsuger bruges i op til 30 minutter længere uden at skulle stoppe for at oplade. Bare skift batteriet i enheden ud og det er klar til brug. Når du er færdig med at støvsuge, kan udskiftningsbatteriet oplades i enheden.
Funktioner og fordele
Kraftfuld lithium-ion celle
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|146 x 62 x 43