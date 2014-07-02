Vådstråling med mængderegulering (uden dyser)
Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det muligt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Uden mængderegulering.
Lak, rust og kalk fjernes på den lette måde. Kärchers sandblæsningssæt gør det nemt at tilsætte rengøringsmiddel til højtryksstrålen. Sandblæsningssættet sættes direkte på strålerøret (i stedet for højtryksdysen). Uden mængderegulering.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,3