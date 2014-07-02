Vario led
180° trinløs regulerbar Vario-led til rengøring på svært tilgængelige steder. Tilsluttes mellem højtrykssprøjtepistol og tilbehør eller mellem strålerørsforlænger og tilbehør.
Funktioner og fordele
180° justerbart drejeled
- Gør svære opgaver lette
Varioled
- Nem rengøring på svært tilgængelige steder f.eks. tagrender og undervogne på biler.
Fleksibel – kan dreje 180°
- Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|214 x 47 x 84
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Kompatible maskiner
- G 7.180
- K 2 Batteri
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium horizontal
- K 2 horizontal
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda BB
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
Anvendelsesområder
- Persienner/rulleskodder.
- Udestuer
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Køretøjer