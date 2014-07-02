Vario led

180° trinløs regulerbar Vario-led til rengøring på svært tilgængelige steder. Tilsluttes mellem højtrykssprøjtepistol og tilbehør eller mellem strålerørsforlænger og tilbehør.

180° trinløs regulerbar Vario-led til rengøring på svært tilgængelige steder. Tilsluttes mellem højtrykssprøjtepistol og tilbehør eller mellem strålerørsforlænger og tilbehør.

Funktioner og fordele
180° justerbart drejeled
  • Gør svære opgaver lette
Varioled
  • Nem rengøring på svært tilgængelige steder f.eks. tagrender og undervogne på biler.
Fleksibel – kan dreje 180°
  • Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 214 x 47 x 84

Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.

Anvendelsesområder
  • Persienner/rulleskodder.
  • Udestuer
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
  • Køretøjer