Vinklet dyse, Ø 3 mm, 30°.
Vinklet dyse, 3 mm: Denne plastdyse afbøjer strålen 30°. Ideel til rengøring af komplekse strukturer som f.eks. fordybninger og områder med mange vinkler.
Vinklet dyse, 3 mm: Denne plastdyse afbøjer strålen 30°. Ideel til rengøring af komplekse strukturer som f.eks. fordybninger og områder med mange vinkler.
Funktioner og fordele
Hurtigudskiftningssæt
- Ekstremt nem at håndtere og fleksibel opsætning
Dyse fremstillet af plast
- Beskadigelse af sarte overflader undgås, hvis dysen utilsigtet skulle berøre overfladen.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 46 x 22
Anvendelsesområder
- Til rengøring af produktionsudstyr, såsom sprøjtestøbeværktøjer, transportbåndssystemer og håndteringssystemer osv.
- Ideel til rengøring i industrielle miljøer, for eksempel til rengøring af produktionsanlæg
- Til rengøringsmaskiner, motorkomponenter, støbeforme og forsegling af overflader