Vinklet dyse, Ø 3 mm, 30°.

Vinklet dyse, 3 mm: Denne plastdyse afbøjer strålen 30°. Ideel til rengøring af komplekse strukturer som f.eks. fordybninger og områder med mange vinkler.

Vinklet dyse, 3 mm: Denne plastdyse afbøjer strålen 30°. Ideel til rengøring af komplekse strukturer som f.eks. fordybninger og områder med mange vinkler.

Funktioner og fordele
Hurtigudskiftningssæt
  • Ekstremt nem at håndtere og fleksibel opsætning
Dyse fremstillet af plast
  • Beskadigelse af sarte overflader undgås, hvis dysen utilsigtet skulle berøre overfladen.
Specifikationer

Teknisk data

Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 134 x 46 x 22
Anvendelsesområder
  • Til rengøring af produktionsudstyr, såsom sprøjtestøbeværktøjer, transportbåndssystemer og håndteringssystemer osv.
  • Ideel til rengøring i industrielle miljøer, for eksempel til rengøring af produktionsanlæg
  • Til rengøringsmaskiner, motorkomponenter, støbeforme og forsegling af overflader