Vinklet dyse, Ø 3 mm, 90°.
I den vinklede dyse afbøjes strålen 90° til siden. Den er særligt velegnet til rengøring af komplekse strukturer, fordybninger og områder med mange vinkler.
Den vinklede dyse afbøjer strålen 90°, hvilket gør den ideel til rengøring af komplekse strukturer, fordybninger og områder med mange vinkler. Dysen er i høj grad fremstillet af plast ved hjælp af den innovative 3D-printproces. Dette eliminerer begrænsningerne ved konventionelle fremstillingsmetoder, og dysen opnår en optimal rengøringseffekt. Dysen kan nemt forlænges ved hjælp af de separat tilgængelige forlængere til vinklede dyser.
Funktioner og fordele
Hurtigudskiftningssæt
- Ekstremt nem at håndtere og fleksibel opsætning
Dyse fremstillet af plast
- Beskadigelse af sarte overflader undgås, hvis dysen utilsigtet skulle berøre overfladen.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 46 x 22
Anvendelsesområder
- Til rengøring af produktionsudstyr, såsom sprøjtestøbeværktøjer, transportbåndssystemer og håndteringssystemer osv.
- Ideel til rengøring i industrielle miljøer, for eksempel til rengøring af produktionsanlæg
- Til rengøringsmaskiner, motorkomponenter, støbeforme og forsegling af overflader