Den vinklede dyse (4 mm) er ideel til rengøring af komplekse strukturer som f.eks. fordybninger og områder med mange vinkler. Den afbøjer strålen 30°. Dysen er fremstillet udelukkende af plast og produceret ved hjælp af en innovativ 3D-printproces. Dette giver dysen den bedst mulige rengøringseffekt, da der ikke er behov for at tage højde for begrænsningerne ved konventionelle fremstillingsmetoder. Dysen har et hurtigskiftesystem og kan nemt forlænges. Dette gøres ved hjælp af forlængerne til vinklede dyser, som fås separat.