Vinklet dyse, Ø 4 mm, 30°.
Vinklet dyse, 4 mm: Denne plastdyse afbøjer strålen 30°. Ideel til rengøring af komplekse strukturer som f.eks. fordybninger og områder med mange vinkler.
Den vinklede dyse (4 mm) er ideel til rengøring af komplekse strukturer som f.eks. fordybninger og områder med mange vinkler. Den afbøjer strålen 30°. Dysen er fremstillet udelukkende af plast og produceret ved hjælp af en innovativ 3D-printproces. Dette giver dysen den bedst mulige rengøringseffekt, da der ikke er behov for at tage højde for begrænsningerne ved konventionelle fremstillingsmetoder. Dysen har et hurtigskiftesystem og kan nemt forlænges. Dette gøres ved hjælp af forlængerne til vinklede dyser, som fås separat.
Funktioner og fordele
Hurtigudskiftningssæt
- Ekstremt nem at håndtere og fleksibel opsætning
Dyse fremstillet af plast
- Beskadigelse af sarte overflader undgås, hvis dysen utilsigtet skulle berøre overfladen.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 46 x 22
Anvendelsesområder
- Til rengøring af produktionsudstyr, såsom sprøjtestøbeværktøjer, transportbåndssystemer og håndteringssystemer osv.
- Ideel til rengøring i industrielle miljøer, for eksempel til rengøring af produktionsanlæg
- Til rengøringsmaskiner, motorkomponenter, støbeforme og forsegling af overflader