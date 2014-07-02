VP 120 Vario Power spraylanse til K 2
Vario Power spraylanse: Juster trykket fra rengøringsmiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering blot ved at dreje på lansen.
Vario Power spraylansen: Fra lavtryk rengøringsmiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering ved blot at dreje på spraylansen. Ideel til rengøring af mindre områder omkring hjemmet og haven, såsom vægge, stier, hegn og Køretøjer. Passer til Kärcher K 2 højtryksrenser.
Funktioner og fordele
Løbende justering
- Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Lavt tryk – rengøringsmiddel dyse
- Løbende justering af trykket – fra lavt tryk (rengøringsmiddel dyse) til højt tryk
Tidsbesparende
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|445 x 42 x 42
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Facade
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Stier.
- Hegn.
- Områder rundt om hjemmet og haven.