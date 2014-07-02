Vario Power spraylansen: Fra lavtryk rengøringsmiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering ved blot at dreje på spraylansen. Ideel til rengøring af mindre områder omkring hjemmet og haven, såsom vægge, stier, hegn og Køretøjer. Passer til Kärcher K 2 højtryksrenser.