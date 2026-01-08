VP 120 Vario Power spraylanse til K 2 og K 3

Vario Power lanse til K 2 og K 3 højtryksrensere. Juster trykket eller vælg rengøringsmiddel blot ved at dreje på spraylansen.

Vario Power spraylanse: Juster fra lavtryks rengøringsmiddelstrålen til højtryksstrålen med trinløs trykregulering ved at dreje på spraylansen. Perfekt til rengøring af mindre overflader i hjemmet og haven. For eksempel til brug på mure, stier, hegn eller køretøjer. Velegnet til alle Kärcher Home & Garden højtryksrensere K3 - K4.

Funktioner og fordele
Løbende justering
  • Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Lavtryk dyse til rengøringsmiddel
  • Trinløs justering af trykket - fra lavtryks sæbedyse til højtryksdyse.
Tidsbesparende
  • Skift af højtrykslanse unødvendigt
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 448 x 45 x 45

Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.

Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Facade
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
  • Stier.
  • Hegn.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.