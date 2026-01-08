Vario Power spraylanse: Juster fra lavtryks rengøringsmiddelstrålen til højtryksstrålen med trinløs trykregulering ved at dreje på spraylansen. Perfekt til rengøring af mindre overflader i hjemmet og haven. For eksempel til brug på mure, stier, hegn eller køretøjer. Velegnet til alle Kärcher Home & Garden højtryksrensere K3 - K4.