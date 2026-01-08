VP 120 Vario Power spraylanse til K 2 og K 3
Vario Power lanse til K 2 og K 3 højtryksrensere. Juster trykket eller vælg rengøringsmiddel blot ved at dreje på spraylansen.
Vario Power spraylanse: Juster fra lavtryks rengøringsmiddelstrålen til højtryksstrålen med trinløs trykregulering ved at dreje på spraylansen. Perfekt til rengøring af mindre overflader i hjemmet og haven. For eksempel til brug på mure, stier, hegn eller køretøjer. Velegnet til alle Kärcher Home & Garden højtryksrensere K3 - K4.
Funktioner og fordele
Løbende justering
- Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Lavtryk dyse til rengøringsmiddel
- Trinløs justering af trykket - fra lavtryks sæbedyse til højtryksdyse.
Tidsbesparende
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|448 x 45 x 45
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Facade
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Stier.
- Hegn.
- Områder rundt om hjemmet og haven.