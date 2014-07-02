VP 145 S Vario Power dyse kort - 360°
VP 180 S: Vario Power kort spraylanse med trinløs trykregulering og et fleksibelt, justerbart 360° led, er ideel til rengøring af områder, der er svære at nå.
Funktioner og fordele
Løbende justering
- Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Tidsbesparende
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Fleksibelt led
- Justerbart 360° led
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|166 x 42 x 62
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Rengøring af hjulkasser.
- Blomsterkasser.
- Skraldespande