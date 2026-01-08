VP 180

Funktioner og fordele
Tidsbesparende
  • Skift af højtrykslanse unødvendigt
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 449 x 43 x 43

Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.

Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Til rengøring af mobile homes og 4x4.
  • Små husfacader.
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
  • Stier rundt om huset.
  • Hegn.
  • Have/terrasse/balkon møbler.
  • Til rengøring af små biler.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.