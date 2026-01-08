VP 180
Funktioner og fordele
Tidsbesparende
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|449 x 43 x 43
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Små husfacader.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Stier rundt om huset.
- Hegn.
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Til rengøring af små biler.
- Områder rundt om hjemmet og haven.