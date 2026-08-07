VP 180 Vario Power Jet med justerbar trykregulering, som kan ændres blot ved at dreje på strålelansen, hvilket sikrer den helt rigtige trykindstilling til enhver opgave – fra skånsom til kraftfuld. Perfekt til praktisk og effektiv rengøring af mindre områder omkring huset og i haven, for eksempel til brug på mure, stier, hegn eller køretøjer. Velegnet til alle Kärcher K 6 og K 7 højtryksrensere.