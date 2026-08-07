VP 180 vario power jet
VP 180 Vario Power-strålelanse til højtryksrensere i klasse K 6 og K 7. Trinløs justering fra lavtryksstråle til højtryksstråle, blot ved at dreje på strålelansen.
VP 180 Vario Power Jet med justerbar trykregulering, som kan ændres blot ved at dreje på strålelansen, hvilket sikrer den helt rigtige trykindstilling til enhver opgave – fra skånsom til kraftfuld. Perfekt til praktisk og effektiv rengøring af mindre områder omkring huset og i haven, for eksempel til brug på mure, stier, hegn eller køretøjer. Velegnet til alle Kärcher K 6 og K 7 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Uendeligt variabel trykregulering ved blot at dreje
- Nem håndtering
Højtryks- til lavtryksstråle
- Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Tidsbesparende
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Påføring af rengøringsmiddel uden sprøjtelanse direkte via pistolgrebet
- Løsner fastgroet snavs bedre og Rengøring af effektivt.
Kompatibel med alle Kärcher K 6 og K 7 højtryksrensere
- Perfekt til en eftermonteringsopgradering.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|449 x 43 x 43
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Motorcykler og scotere
- Små husfacader.
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier
- Stier rundt om huset.
- Hegn.
- Have/terrasse/balkon møbler
- Haveredskaber og udstyr
- Til områder omkring hus og have