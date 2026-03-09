Vario Power spraylansen: Fra lavtryks rensemiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering ved blot at dreje på dyserøret. Ideel til rengøring af mindre områder omkring hjemmet og haven, såsom vægge, stier, hegn og køretøjer. Passer til alle Kärcher K 7 højtryksrensere.