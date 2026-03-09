VP 180 Vario Power Spraylanse til K 7
Vario Power spraylanse til K 7 højtryksrensere. Juster trykket eller vælg rengøringsmiddel blot ved at dreje på lansen.
Vario Power spraylansen: Fra lavtryks rensemiddelstråle til højtryksstråle med trinløs trykregulering ved blot at dreje på dyserøret. Ideel til rengøring af mindre områder omkring hjemmet og haven, såsom vægge, stier, hegn og køretøjer. Passer til alle Kärcher K 7 højtryksrensere.
Funktioner og fordele
Løbende justering
- Trykket kan tilpasses rengøringsopgaven.
Lavtryk dyse til rengøringsmiddel
- Trinløs justering af trykket - fra lavtryks sæbedyse til højtryksdyse.
Tidsbesparende
- Skift af højtrykslanse unødvendigt
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|448 x 47 x 47
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Facade
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Stier.
- Hegn.
- Områder rundt om hjemmet og haven.