Vægbeslaget giver mere fleksibilitet ved opsætning af RTK-antennen. Alt du skal gøre er at indsætte antennehovedet i beslaget og derefter fastgøre det til en væg med de medfølgende skruer og rawplugs. Her skal der være frit 100° udsyn til himlen. Det kan monteres på vægge uden tagudhæng, på balkoner, på haveskure osv.