Wall bracket RCX

Nemt at montere RTK-antennen på ydervægge. Sættet indeholder beslag, skruer og rawplugs.

Vægbeslaget giver mere fleksibilitet ved opsætning af RTK-antennen. Alt du skal gøre er at indsætte antennehovedet i beslaget og derefter fastgøre det til en væg med de medfølgende skruer og rawplugs. Her skal der være frit 100° udsyn til himlen. Det kan monteres på vægge uden tagudhæng, på balkoner, på haveskure osv.

Funktioner og fordele
Sikkert beslag.
Fleksibel montering.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 205 x 175 x 95
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