Wall bracket RCX
Nemt at montere RTK-antennen på ydervægge. Sættet indeholder beslag, skruer og rawplugs.
Vægbeslaget giver mere fleksibilitet ved opsætning af RTK-antennen. Alt du skal gøre er at indsætte antennehovedet i beslaget og derefter fastgøre det til en væg med de medfølgende skruer og rawplugs. Her skal der være frit 100° udsyn til himlen. Det kan monteres på vægge uden tagudhæng, på balkoner, på haveskure osv.
Funktioner og fordele
Sikkert beslag.
Fleksibel montering.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|205 x 175 x 95