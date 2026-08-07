Washing brush rotary
Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 x 1,5 (udskiftelig børsteindsats).
Funktioner og fordele
Roterende, vanddreven vaskebørste
- Der er ikke behov for en ekstra motor til børstedrevet.
- Kompakt letvægtsdesign.
Nylonbørster
- Overfladerne beskyttes.
Stor mekanisk rengøringseffekt takket være de roterende bevægelser
- Udestående rengøringseffekt.
- Mindsker tidforrbuget i forhold til standardvaskebørster.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|1000 - 1300
|Materiale
|Nylon
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt (kg)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 200 x 100