Washing brush rotary

Drevet af vandstrøm. Fjerner forsigtigt fint støv og trafikfilm fra enhver overflade. Temperaturbestandig op til 60°C, M 18 x 1,5 (udskiftelig børsteindsats).

Specifikationer

Teknisk data

Pumpehastighed (l/h) 500 - 1000
Materiale Naturligt hår
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Kompatible maskiner