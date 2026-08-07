Washing brush rotary

Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).

Funktioner og fordele
Roterende, vanddreven vaskebørste
  • Der er ikke behov for en ekstra motor til børstedrevet.
  • Kompakt letvægtsdesign.
Nylonbørster
  • Overfladerne beskyttes.
Stor mekanisk rengøringseffekt takket være de roterende bevægelser
  • Udestående rengøringseffekt.
  • Mindsker tidforrbuget i forhold til standardvaskebørster.
Specifikationer

Teknisk data

Pumpehastighed (l/h) 500 - 1000
Materiale Nylon
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 300 x 200 x 100
Kompatible maskiner