Washing brush rotary

Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).

Funktioner og fordele
Roterende, vanddreven vaskebørste
  • Der er ikke behov for en ekstra motor til børstedrevet.
  • Kompakt letvægtsdesign.
Fastgøres på strålerøret (tilslutning M18 x 1.5)
  • Enkel og robust.
Nylonbørster
  • Overfladerne beskyttes.
Stor mekanisk rengøringseffekt takket være de roterende bevægelser
  • Udestående rengøringseffekt.
  • Mindsker tidforrbuget i forhold til standardvaskebørster.
Specifikationer

Teknisk data

Pumpehastighed (l/h) 500 - 800
Materiale Nylon
Tilslutningsgevind M 18
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1