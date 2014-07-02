Washing brush rotary
Den roterende vaskebørste fjerner blidt fint støv og snavs fra alle overflader. Varmeresistent op til 60°C. (M 18 x 1,5 udskiftelig børsteindsats).
Funktioner og fordele
Roterende, vanddreven vaskebørste
- Der er ikke behov for en ekstra motor til børstedrevet.
- Kompakt letvægtsdesign.
Fastgøres på strålerøret (tilslutning M18 x 1.5)
- Enkel og robust.
Nylonbørster
- Overfladerne beskyttes.
Stor mekanisk rengøringseffekt takket være de roterende bevægelser
- Udestående rengøringseffekt.
- Mindsker tidforrbuget i forhold til standardvaskebørster.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 800
|Materiale
|Nylon
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1