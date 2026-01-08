WB 7 Plus 3-i-1 vaskebørste
Alsidig vaskebørste takket være sin smarte kombination: WB 7 Plus 3-i-1 vaskebørsten kombinerer en skumstråle, flad højtrykssprøjtedyse og en blød børste i et enkelt produkt.
Smart kombineret: WB 7 Plus 3-i-1 vaskebørsten kombinerer tre vigtige funktioner i et enkelt produkt. Påfør skum, løsn genstridigt snavs med en højtryksfladspray eller arbejd særligt grundigt, men omhyggeligt med en blød børste – alt er muligt uden at skulle skifte tilbehør. Den ønskede funktion vælges med et håndtag i børstens grebsområde. Det betyder, at vaskebørsten er særdeles alsidig, sparer tid, er behagelig og garanterer altid perfekte rengøringsresultater – selv på sarte overflader som maling, glas eller plast. Den integrerede sæbetank giver brugerne mulighed for at arbejde i længere tid uden at genopfylde.
Funktioner og fordele
3-i-1 produkt – kombinerer tre væsentlige rengøringsfunktioner: Skumstråle, højtryksfladspray og vaskebørste
- En bred vifte af anvendelsesmuligheder takket være kombinationen af væsentlige funktioner.
- Ekstra bekvemmelighed for grundig og effektiv rengøring.
Hurtigt og intuitivt valg af den ønskede funktion med et håndtag i børstens grebsområde
- Intuitivt funktionsvalg.
- Effektiv rengøring uden at skulle skifte tilbehør.
Vaskemiddeltank integreret i børstehovedet
- Kraftfuldt skum fjerner selv genstridigt snavs hurtigt og grundigt.
- Gør det muligt for brugere at arbejde i længere tid uden genopfyldning. Dette sparer tid.
Vaskebørste med bløde børster, velegnet til mange forskellige overflader
- Skånsom rengøring selv af sarte overflader som maling, glas eller plastik.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|377 x 264 x 223
Videoer
Kompatible maskiner
- K 5 FJ
- K 5 Modulær UM
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary ED.
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 7 WCM FJ
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home
Anvendelsesområder
- Have/terrasse/balkon møbler.
- Persienner/rulleskodder.
- Garageporte
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Udestuer
- Balkon beklædninger
- Vindueskarme
- Skærmelementer til beskyttelse af personlige oplysninger
WB 7 Plus 3-i-1 vaskebørste reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.