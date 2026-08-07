Ideel til ukrudtsfjernelse på større områder som stier eller parkeringspladser. Vores WR 100 ukrudtsfjerner viser sine styrker især i kombination med en af vores varmtvands højtryksrensere. Den optimale vandtemperatur på op til 98°C garanterer en effektiv og meget bekvem fjernelse af uønsket ukrudt i omgivelserne. Med den 100 cm brede ukrudtsfjerner med ensartet vandfordeling arbejder du hurtigt og sparer dermed tid, mens den integrerede dyseadapter altid garanterer en perfekt afstemt vandmængde uanset hvilken varmtvands højtryksrenser der bruges. Det relevante chassis letter mærkbart din belastning og sikrer dermed maksimal arbejdskomfort.