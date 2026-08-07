WR 100
Komfortabel og hurtig ukrudtsfjernelse: WR 100 ukrudtsfjerner med chassis, 100 cm bred dysestang og integreret dyseadapter til brug med varmtvands højtryksrensere.
Ideel til ukrudtsfjernelse på større områder som stier eller parkeringspladser. Vores WR 100 ukrudtsfjerner viser sine styrker især i kombination med en af vores varmtvands højtryksrensere. Den optimale vandtemperatur på op til 98°C garanterer en effektiv og meget bekvem fjernelse af uønsket ukrudt i omgivelserne. Med den 100 cm brede ukrudtsfjerner med ensartet vandfordeling arbejder du hurtigt og sparer dermed tid, mens den integrerede dyseadapter altid garanterer en perfekt afstemt vandmængde uanset hvilken varmtvands højtryksrenser der bruges. Det relevante chassis letter mærkbart din belastning og sikrer dermed maksimal arbejdskomfort.
Funktioner og fordele
Effektiv fjernelse af ukrudt med den optimale kombination af ukrudtsfjerner og højtryksrenser med varmt vand
- Integreret dyseadapter til det rigtige vandmængde for hver Kärcher varmtvandshøjtryksrenser.
- Den nyeste Kärcher-brænderteknologi sikrer den optimale vandtemperatur til fjernelse af ukrudt (op til 98 ° C).
Til tidsbesparende fjernelse af ukrudt på større områder
- 100 centimeter bred dysestang med jævn vandfordeling og høj ydeevne.
- Integreret kabinet for maksimal arbejdskomfort.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,8
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Effektiv, kemikaliefri og behagelig fjernelse af ukrudt i det kommunale miljø