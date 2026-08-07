WR 100

Komfortabel og hurtig ukrudtsfjernelse: WR 100 ukrudtsfjerner med chassis, 100 cm bred dysestang og integreret dyseadapter til brug med varmtvands højtryksrensere.

Ideel til ukrudtsfjernelse på større områder som stier eller parkeringspladser. Vores WR 100 ukrudtsfjerner viser sine styrker især i kombination med en af vores varmtvands højtryksrensere. Den optimale vandtemperatur på op til 98°C garanterer en effektiv og meget bekvem fjernelse af uønsket ukrudt i omgivelserne. Med den 100 cm brede ukrudtsfjerner med ensartet vandfordeling arbejder du hurtigt og sparer dermed tid, mens den integrerede dyseadapter altid garanterer en perfekt afstemt vandmængde uanset hvilken varmtvands højtryksrenser der bruges. Det relevante chassis letter mærkbart din belastning og sikrer dermed maksimal arbejdskomfort.

Funktioner og fordele
Effektiv fjernelse af ukrudt med den optimale kombination af ukrudtsfjerner og højtryksrenser med varmt vand
  • Integreret dyseadapter til det rigtige vandmængde for hver Kärcher varmtvandshøjtryksrenser.
  • Den nyeste Kärcher-brænderteknologi sikrer den optimale vandtemperatur til fjernelse af ukrudt (op til 98 ° C).
Til tidsbesparende fjernelse af ukrudt på større områder
  • 100 centimeter bred dysestang med jævn vandfordeling og høj ydeevne.
  • Integreret kabinet for maksimal arbejdskomfort.
Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt (kg) 1,2
Vægt inkl. emballage (kg) 2,8
Videoer
Anvendelsesområder
  • Effektiv, kemikaliefri og behagelig fjernelse af ukrudt i det kommunale miljø

Den korrekte dysestørrelse for hver HDS, der anvendes med ukrudtslansen (kan bestilles separat)

Maskine

HDS 6/14(-4) C(X)

Dyse

2.113-070.0

Dysestørrelse

25

Maskine

HDS 7/16 C(X)

Dyse

2.113-041.0

Dysestørrelse

28

Maskine

HDS 8/17 C(X)

Dyse

2.113-071.0

Dysestørrelse

32

Maskine

HDS 8/18-4 C(X)

Dyse

2.113-071.0

Dysestørrelse

32

Maskine

HDS 7/12-4 M(X)

Dyse

2.113-006.0

Dysestørrelse

38

Maskine

HDS 8/18-4 M(X)

Dyse

2.113-071.0

Dysestørrelse

32

Maskine

HDS 9/18-4 M(X)

Dyse

2.113-005.0

Dysestørrelse

36

Maskine

HDS 10/20-4 M(X)

Dyse

2.113-021.0

Dysestørrelse

40

Maskine

HDS 12/18-4 S(X)

Dyse

2.113-010.0

Dysestørrelse

48

Maskine

HDS 13/20-4 S(X)

Dyse

2.113-025.0

Dysestørrelse

55

Maskine

HDS 1000 De

Dyse

2.113-023.0

Dysestørrelse

50

Maskine

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Dyse

2.114-001.0

Dysestørrelse

45