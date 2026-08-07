Hurtig, grundig og komfortabel: Vores WR 20 ukrudtsfjerner viser sine sande evner, når den kombineres med en varmtvandshøjtryksrenser fra Kärcher. Til effektiv ukrudtsfjernelse leverer højtryksrenseren en optimal vandtemperatur på 98°C. Dyseadapteren garanterer et optimeret flow af det varme vand ved den 20 cm brede lanse og letter dermed den varige fjernelse af uønsket ukrudt.