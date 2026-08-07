WR 20 trapezoidal thread

Til grundig fjernelse af ukrudt: WR 20 ukrudtsfjerneren til brug med en varmtvands højtryksrenser fra Kärcher. Udstyret med en 20 cm bred dysestang og dyseadapter.

Hurtig, grundig og komfortabel: Vores WR 20 ukrudtsfjerner viser sine sande evner, når den kombineres med en varmtvandshøjtryksrenser fra Kärcher. Til effektiv ukrudtsfjernelse leverer højtryksrenseren en optimal vandtemperatur på 98°C. Dyseadapteren garanterer et optimeret flow af det varme vand ved den 20 cm brede lanse og letter dermed den varige fjernelse af uønsket ukrudt.

Funktioner og fordele
Optimeret kompatibilitet mellem højtryksrenser og ukrudtslanse til effektiv fjernelse af ukrudt
  • Den integrerede dyseadapter garanterer konstant vandstrøm over hele dysestangen.
  • Den nyeste brænderteknologi sikrer den optimale vandtemperatur til fjernelse af ukrudt (op til 98 ° C).
Kompakt design af ukrudtslansen
  • Det kompakte design muliggør brug i trange rum.
Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt (kg) 0,3
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Anvendelsesområder
  • Effektiv og praktisk fjernelse af ukrudt

Den korrekte dysestørrelse for hver HDS, der anvendes med ukrudtslansen (kan bestilles separat)

Maskine

HDS 6/14(-4) C(X)

Dyse

2.113-070.0

Dyse størrelse

25

Maskine

HDS 7/16 C(X)

Dyse

2.113-041.0

Dyse størrelse

28

Maskine

HDS 8/17 C(X)

Dyse

2.113-071.0

Dyse størrelse

32

Maskine

HDS 8/18-4 C(X)

Dyse

2.113-071.0

Dyse størrelse

32

Maskine

HDS 7/12-4 M(X)

Dyse

2.113-006.0

Dyse størrelse

38

Maskine

HDS 8/18-4 M(X)

Dyse

2.113-071.0

Dyse størrelse

32

Maskine

HDS 9/18-4 M(X)

Dyse

2.113-005.0

Dyse størrelse

36

Maskine

HDS 10/20-4 M(X)

Dyse

2.113-021.0

Dyse størrelse

40

Maskine

HDS 12/18-4 S(X)

Dyse

2.113-010.0

Dyse størrelse

48

Maskine

HDS 13/20-4 S(X)

Dyse

2.113-025.0

Dyse størrelse

55

Maskine

HDS 1000 De

Dyse

2.113-023.0

Dyse størrelse

50

Maskine

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Dyse

2.114-001.0

Dyse størrelse

45