WR 20 trapezoidal thread
Til grundig fjernelse af ukrudt: WR 20 ukrudtsfjerneren til brug med en varmtvands højtryksrenser fra Kärcher. Udstyret med en 20 cm bred dysestang og dyseadapter.
Hurtig, grundig og komfortabel: Vores WR 20 ukrudtsfjerner viser sine sande evner, når den kombineres med en varmtvandshøjtryksrenser fra Kärcher. Til effektiv ukrudtsfjernelse leverer højtryksrenseren en optimal vandtemperatur på 98°C. Dyseadapteren garanterer et optimeret flow af det varme vand ved den 20 cm brede lanse og letter dermed den varige fjernelse af uønsket ukrudt.
Funktioner og fordele
Optimeret kompatibilitet mellem højtryksrenser og ukrudtslanse til effektiv fjernelse af ukrudt
- Den integrerede dyseadapter garanterer konstant vandstrøm over hele dysestangen.
- Den nyeste brænderteknologi sikrer den optimale vandtemperatur til fjernelse af ukrudt (op til 98 ° C).
Kompakt design af ukrudtslansen
- Det kompakte design muliggør brug i trange rum.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Effektiv og praktisk fjernelse af ukrudt