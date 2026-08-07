Ingen vandforbindelse? Intet problem! WT 12l 12 liters vandvognen sikrer at vand altid er tilgængeligt lige meget hvornår der skal gøres rent - om det er ude i skovparkeringspladsen efter en mountain bike cykeltur eller bare en rengøring rundt i hjemmet uden at være nødt til at forbinde til en vandforsyning. Vogndesignet kommer med store hjul og udvideligt teleskopisk håndtag, hvilket gør vandtanken den perfekte tilføjelse til OC 6-18 batteridrevet mellemtryksrensere, som sælges separat. Vandvognens transportable base gør det mere behageligt og ergonomisk at komme fra et sted til det andet. Vandtanken kan fyldes op derhjemme og derefter transporteres i bil. Takket være skruelåget er der ingen grund til bekymring for utætheden.