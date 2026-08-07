WT 12 l vandvogn
Med en vandtank og transportabel base, er den 12 liters vandvogn den perfekte tilføjelse til OC 6-18 batteridrevet mellemtryksrenseren, hvilket sælges separat.
Ingen vandforbindelse? Intet problem! WT 12l 12 liters vandvognen sikrer at vand altid er tilgængeligt lige meget hvornår der skal gøres rent - om det er ude i skovparkeringspladsen efter en mountain bike cykeltur eller bare en rengøring rundt i hjemmet uden at være nødt til at forbinde til en vandforsyning. Vogndesignet kommer med store hjul og udvideligt teleskopisk håndtag, hvilket gør vandtanken den perfekte tilføjelse til OC 6-18 batteridrevet mellemtryksrensere, som sælges separat. Vandvognens transportable base gør det mere behageligt og ergonomisk at komme fra et sted til det andet. Vandtanken kan fyldes op derhjemme og derefter transporteres i bil. Takket være skruelåget er der ingen grund til bekymring for utætheden.
Funktioner og fordele
Selvforsynende og mobil rengøring
- Den 12 liters vandvogn til rengøing når som helst og hvor som helst, selv uden vandforbindelse.
- En fuld tank er nok til at gøre 3-5 virkelig beskidte cykler rene eller gøre flere meget store genstande rene, såsom havestole og campingstole.
- Vandtanken kan bekvemt fyldes derhjemme. Vandtæt design takket grundet skruelåg.
Ekstra transportable med store hjul og ergonomisk håndtagshøjde.
- Store hjul gør det sikkert og behageligt at bevæge sig fra A til B, om det er på ujævn jord og havestier eller op af trapper og over terrasser.
- Aluminium teleskopisk håndtag kan hives ud for en nem transportation og derefter skubbet ind igen for at spare plads når det skal opbevares.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|3,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|306 x 322 x 586