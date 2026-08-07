WT 12 l vandvogn

Med en vandtank og transportabel base, er den 12 liters vandvogn den perfekte tilføjelse til OC 6-18 batteridrevet mellemtryksrenseren, hvilket sælges separat.

Ingen vandforbindelse? Intet problem! WT 12l 12 liters vandvognen sikrer at vand altid er tilgængeligt lige meget hvornår der skal gøres rent - om det er ude i skovparkeringspladsen efter en mountain bike cykeltur eller bare en rengøring rundt i hjemmet uden at være nødt til at forbinde til en vandforsyning. Vogndesignet kommer med store hjul og udvideligt teleskopisk håndtag, hvilket gør vandtanken den perfekte tilføjelse til OC 6-18 batteridrevet mellemtryksrensere, som sælges separat. Vandvognens transportable base gør det mere behageligt og ergonomisk at komme fra et sted til det andet. Vandtanken kan fyldes op derhjemme og derefter transporteres i bil. Takket være skruelåget er der ingen grund til bekymring for utætheden.

Funktioner og fordele
Selvforsynende og mobil rengøring
  • Den 12 liters vandvogn til rengøing når som helst og hvor som helst, selv uden vandforbindelse.
  • En fuld tank er nok til at gøre 3-5 virkelig beskidte cykler rene eller gøre flere meget store genstande rene, såsom havestole og campingstole.
  • Vandtanken kan bekvemt fyldes derhjemme. Vandtæt design takket grundet skruelåg.
Ekstra transportable med store hjul og ergonomisk håndtagshøjde.
  • Store hjul gør det sikkert og behageligt at bevæge sig fra A til B, om det er på ujævn jord og havestier eller op af trapper og over terrasser.
  • Aluminium teleskopisk håndtag kan hives ud for en nem transportation og derefter skubbet ind igen for at spare plads når det skal opbevares.
Specifikationer

Teknisk data

Farve Antracit
Vægt (kg) 3,3
Vægt inkl. emballage (kg) 4,3
Mål (L x B x H) (mm) 306 x 322 x 586