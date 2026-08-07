WV 4-4, WV 6, WV 7 Sugelæbe (280mm)
Udskiftningssugelæber til stribefri renhed på alle glatte overflader – uden dryppende snavset vand. Velegnet til WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8 Window Vacs.
For permanent stribefrie resultater: Udskift den 280 mm brede sugelæbe hurtigt og nemt. På denne måde rengør din Window Vac alle glatte overflader uden striber. Velegnet til: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 og WV 8.
Funktioner og fordele
Hurtig udskiftning af skraberbladet.
Xtra!Flex®-skraberblad
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|2
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|280 x 30 x 24
Anvendelsesområder
- Glatte overflader
- Vindue og glasoverflader.
- Spejle
- Fliser
- Brusebad / badekar
- Arbejdsområder i køkkenet
- Kondens
- Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.