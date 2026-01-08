XH 10 forlængerslange

10 m lang højtryksforlængerslange. Til højtryksrensere K 2 - K 7 med gevind (uden Quick Connect). Med knæfri slange og messingkobling. Forbinder enhed og højtryksslange.

10 m højtryksforlængerslange for større fleksibilitet til højtryksrensere. Forbind blot slangen til højtryksrenseren for lettere arbejde. Robust DN 8 kvalitets tekstil-fletningsforstærket, knækfri slange med messingkobling for øget holdbarhed. Forlængerslangen klarer op til 180 bar tryk og temperaturer op til 60 °C. Forlængerslangen er også velegnet til kemikaliebrug. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere uden Quick Connect.

Funktioner og fordele
10 meter lang forlængelsesslange.
  • Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
DN-8 kvalitetsslange med tekstilflet forstærkning
  • Lang levetid
Anti-twist
  • Beskytter mod "twist" på slange
Messing tilslutning
  • Ekstrem holdbar – høj kvalitet
Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 60
Maksimalt tryk (bar) 180
Længde (m) 10
Farve sort
Vægt (kg) 1,2
Vægt inkl. emballage (kg) 1,5
Mål (L x B x H) (mm) 240 x 240 x 85