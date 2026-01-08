10 m højtryksforlængerslange for større fleksibilitet til højtryksrensere. Forbind blot slangen til højtryksrenseren for lettere arbejde. Robust DN 8 kvalitets tekstil-fletningsforstærket, knækfri slange med messingkobling for øget holdbarhed. Forlængerslangen klarer op til 180 bar tryk og temperaturer op til 60 °C. Forlængerslangen er også velegnet til kemikaliebrug. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere uden Quick Connect.