XH 10 forlængerslange
10 m lang højtryksforlængerslange. Til højtryksrensere K 2 - K 7 med gevind (uden Quick Connect). Med knæfri slange og messingkobling. Forbinder enhed og højtryksslange.
10 m højtryksforlængerslange for større fleksibilitet til højtryksrensere. Forbind blot slangen til højtryksrenseren for lettere arbejde. Robust DN 8 kvalitets tekstil-fletningsforstærket, knækfri slange med messingkobling for øget holdbarhed. Forlængerslangen klarer op til 180 bar tryk og temperaturer op til 60 °C. Forlængerslangen er også velegnet til kemikaliebrug. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere uden Quick Connect.
Funktioner og fordele
10 meter lang forlængelsesslange.
- Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
DN-8 kvalitetsslange med tekstilflet forstærkning
- Lang levetid
Anti-twist
- Beskytter mod "twist" på slange
Messing tilslutning
- Ekstrem holdbar – høj kvalitet
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Længde (m)
|10
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 240 x 85