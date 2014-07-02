XH 10 forlængerslange
Højtryk forlængerslangen giver større fleksibilitet. 10 m robust DN 8 kvalitetsslange forstærket med tekstil-flet. Anti-knæk slange med messingkobling, som sikrer lang levetid.
10 m højtryksforlængerslange for større fleksibilitet til højtryksrensere. Forbind blot slangen til højtryksrenseren for lettere arbejde. Robust DN 8 kvalitets tekstil-fletningsforstærket, knækfri slange med messingkobling for øget holdbarhed. Forlængerslangen klarer op til 160 bar tryk og temperaturer op til 60 °C. Forlængerslangen er også velegnet til kemikaliebrug. Velegnet til alle Kärcher K 2 til K 7 højtryksrensere uden Quick Connect.
Funktioner og fordele
10 meter lang forlængelsesslange.
- Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
DN-8 kvalitetsslange med tekstilflet forstærkning
- Lang levetid
Anti-twist
- Beskytter mod "twist" på slange
Messing tilslutning
- Ekstrem holdbar – høj kvalitet
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|10
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 240 x 85