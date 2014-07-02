Højtryksslangeforlænger for større fleksibilitet med Quick Connect adapter. Den 10 m lange højtryksslangeforlænger giver større fleksibilitet ved at øge højtryksrenserens driftsradius. Forbind den blot mellem sprøjtepistolen med Quick Connect adapter og højtryksslangen, og arbejdet forbedres med det samme. Den robuste DN 8 kvalitetsslange er forstærket med tekstilfletning og har slangeknækbeskyttelse samt en robust messingkobling for en lang levetid. Slangeforlængeren tåler tryk på op til 180 bar og er designet til temperaturer på op til 60 °C. Forlængerslangen kan naturligvis også bruges sammen med rengøringsmidler. Kompatibel med alle Kärcher højtryksrensere K 3 - K 7 med Quick Connect adapter.