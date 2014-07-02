XH 10 Q forlængerslange med Quick Connect

Højtryk forlængerslangen giver større fleksibilitet. 10 m robust kvalitetsslange med lang levetid. Til Kärcher K 3 – K 7 højtryksrensere fra og med 2008 med Quick Connect kobling.

Højtryksslangeforlænger for større fleksibilitet med Quick Connect adapter. Den 10 m lange højtryksslangeforlænger giver større fleksibilitet ved at øge højtryksrenserens driftsradius. Forbind den blot mellem sprøjtepistolen med Quick Connect adapter og højtryksslangen, og arbejdet forbedres med det samme. Den robuste DN 8 kvalitetsslange er forstærket med tekstilfletning og har slangeknækbeskyttelse samt en robust messingkobling for en lang levetid. Slangeforlængeren tåler tryk på op til 180 bar og er designet til temperaturer på op til 60 °C. Forlængerslangen kan naturligvis også bruges sammen med rengøringsmidler. Kompatibel med alle Kärcher højtryksrensere K 3 - K 7 med Quick Connect adapter.

Funktioner og fordele
10 m slangeforlængelse
  • Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
Quick Connect adapter
  • Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
DN-8 kvalitetsslange med tekstilflet forstærkning
  • Beskytter mod "twist" på slange
Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 60
Maksimalt tryk (bar) 180
Længde (m) 10
Farve sort
Vægt (kg) 1,1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,3
Mål (L x B x H) (mm) 240 x 240 x 85
Kompatible maskiner