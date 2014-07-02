XH 10 Q forlængerslange med Quick Connect
Højtryk forlængerslangen giver større fleksibilitet. 10 m robust kvalitetsslange med lang levetid. Til Kärcher K 3 – K 7 højtryksrensere fra og med 2008 med Quick Connect kobling.
Højtryksslangeforlænger for større fleksibilitet med Quick Connect adapter. Den 10 m lange højtryksslangeforlænger giver større fleksibilitet ved at øge højtryksrenserens driftsradius. Forbind den blot mellem sprøjtepistolen med Quick Connect adapter og højtryksslangen, og arbejdet forbedres med det samme. Den robuste DN 8 kvalitetsslange er forstærket med tekstilfletning og har slangeknækbeskyttelse samt en robust messingkobling for en lang levetid. Slangeforlængeren tåler tryk på op til 180 bar og er designet til temperaturer på op til 60 °C. Forlængerslangen kan naturligvis også bruges sammen med rengøringsmidler. Kompatibel med alle Kärcher højtryksrensere K 3 - K 7 med Quick Connect adapter.
Funktioner og fordele
10 m slangeforlængelse
- Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
Quick Connect adapter
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
DN-8 kvalitetsslange med tekstilflet forstærkning
- Beskytter mod "twist" på slange
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Længde (m)
|10
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatible maskiner
- G 4.10 M
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Flex
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5 Premium Home Wood T 350
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7 Premium Full Control Plus Home