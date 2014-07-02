XH 10 QR gummi forlangerslange
Højtryks forlængerslangen i gummi for større fleksibilitet. 10 m højkvalitetsslange. Ekstra holdbar, da den er forstærket med stål. Passer til K 3 - K 7 med Quick Connect (fra 2018 og frem).
Højtryks forlængerslange i gummi med Quick Connect adapter. 10 m forlænger gummislange for større fleksibilitet, velegnet til højtryksrensere. Tilslut blot mellem Quick Connect sprøjtepistol og den gamle højtryksslange. Robust højkvalitetsslange, stålforstærket for holdbarhed. Forlængerslange for op til 180 bar tryk og temperaturer op til 80 °C. Forlængerslangen er også velegnet til kemikaliebrug. Velegnet til Kärcher K 3 - K 7 højtryksrensere fra 2008 og frem, hvor slangen er forbundet til sprøjtepistolen med Quick Connect adapter.
Funktioner og fordele
10 m slangeforlængelse
- Forlænger rækkevidden og giver større fleksibilitet
Gummislange med stålindsats
- Ekstrem holdbar – høj kvalitet
Quick Connect adapter
- Quick kobling system gør det nemmere at samle pistol og slange.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Maksimalt tryk (bar)
|180
|Længde (m)
|10
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|2,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 240 x 115