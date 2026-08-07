XXL Fugebørste
Nem og effektiv rengøring af fuger - helt uden kemikalier. Den store XXL Fugebørste med sit fleksible led, er den effektive løsning til rengøring af en bred variation af flisefuger.
XXL Fugebørsten er et ekstra tilbehør til damprensning. Det der plejede at være en besværlig arbejdsgang med at skrubbe fuger, er nu blevet meget nemmere med denne børste. Påsæt børsten til forlængerrøret, så kan du fortsætte arbejdet stående. De fleksible led på børsten, gør den nemmere at bruge på gulv og vægge. Dampen er fordelt hurtigt og jævnt henover børsten og når endda til steder, der ellers er svære at nå. Størrelsen af fugebørsten og placeringen af børstehårene i en række gør, at så store områder som muligt, kan blive rengjort på så kort tid som muligt. Det gør rengøring af fuger til en nem og hurtig arbejdsopgave - alt sammen uden nogen form for kemikalier. Hvis børstehårene bliver slidt, behøver du ikke udskifte hele børsten. Kun striben med børstehår, som nemt kan udskiftes.
Funktioner og fordele
Placering af børstehårene.Placeringen af børstehårene på en række gør det muligt at gøre fuger rent på en præcis og effektiv måde. XXL Fugebørsten rengør fuger hurtigt og effektivt, og samler endda snavs op, som har samlet sig i huller og revner. Fuger i badeværelse og køkken ser så godt som nye ud.
Fleksibelt led.Det fleksible led på XXL fugebørsten sikrer nemt og ubesværet rengøring af fuger fra forskellige vinkler. At bruge den med vores damprensers forlængerrør er mere ergonomisk sammenlignet med manuel rengøring af fuger. Dette kan altsammen gøres mens man står op, hvilket gør det mere behageligt.
Børster i høj kvalitetLang levetid takket være ekstremt slidstærke børstehår. Kan bruges på betonfuger, men ikke på silikoneforseglinger
Udskiftelig stribe af børster.
- Når børstehårene bliver slidt, kan hele rækken af børster nemt trækkes af og udskiftes med en ny. Hele børsten behøver ikke at udskiftes.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|156 x 39 x 217
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
XXL Fugebørste reservedele
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