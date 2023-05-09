Accesorio de chorreado sin regulación de caudal (sin boquillas)

La eliminación de la pintura, óxido e incrustraciones es fácil: gracias al accesorio de chorreado en húmedo de Kärcher con control de caudal para agregar abrasivo de chorreado al chorro de alta presión. El accesorio de chorreado en húmedo se ajusta a la lanza. Sin regulación de caudal.

La eliminación de la pintura, óxido e incrustraciones es fácil: gracias al accesorio de chorreado en húmedo de Kärcher con control de caudal para agregar abrasivo de chorreado al chorro de alta presión. El accesorio de chorreado en húmedo se ajusta a la lanza (reemplaza la boquilla de alta presión). Sin regulación de caudal.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 3,4
Accesorios
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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