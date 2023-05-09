Accesorio enrollador de mangueras automático HDS C

Kit de montaje completo de enrollador de mangueras automático para la gama compacta HDS. Montaje extremadamente sencillo y todas las funciones del equipo están disponibles. Ofrece comodidad máxima al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión. Incluye: enrollador de mangueras automático, manguera de alta presión y todos los elementos de conexión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 30

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
  • Manguera de alta presión y de conexión
Equipos compatibles
Información General
Contacto

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