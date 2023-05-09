Con este adaptador puede conectar de forma rápida y segura lanzas pulverizadoras que dispongan de una conexión M 22 × 1,5 con la pistola de alta presión EASY!Force. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.