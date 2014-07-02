Barredoras y barredoras-aspiradoras

Kärcher Kits de montaje para barredoras y barredoras-aspiradoras

Kits de montaje para barredoras y barredoras-aspiradoras

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Kärcher Baterías de tracción

Baterías de tracción

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Kärcher Cargador de baterías

Cargador de baterías

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Kärcher Neumáticos a prueba de pinchazos

Neumáticos a prueba de pinchazos

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Kärcher Neumáticos

Neumáticos

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Kärcher Filtros

Filtros

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Kärcher Cepillo cilíndrico principal de barrido

Cepillo cilíndrico principal de barrido

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Kärcher Cepillo lateral

Cepillo lateral

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Kärcher Otros

Otros

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Kärcher Circuito de pulverización de agua

Circuito de pulverización de agua

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Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

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