Bolsa de filtro de fieltro

Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad. Apto para la aspiradora VC 2 de Kärcher.

Bolsa de filtro de fieltro apta para la aspiradora VC 2. Con un práctico sistema de cierre para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad.

Características y ventajas
Bolsa de filtro de fieltro con un práctico sistema de cierre
  • Para una extracción higiénica sin contacto con la suciedad
Elevada capacidad de absorción
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 350 x 160 x 33
Campos de aplicación
  • Suciedad seca
Información General
Contacto

Karcher, S.R.L.
Calle 5ta, esq. Calle 18, Nave 1
Villa Aura
Santo Domingo Oeste

E.: info.do@karcher.com
WA.ME.: ++1 829 760 0574

Redes Sociales
  • SSL Secured
Web Neutra
© 2026 Karcher S.R.L. Villa Aura, Santo Domingo Oeste